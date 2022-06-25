Araştırma ortaya koydu! İşte Alzheimer'ın zor anlaşılan 6 belirtisi

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Milyonlarca insanı etkileyen Alzheimer hastalığının en iyi bilinen üç belirtisi; hafıza kaybı, kafa karışıklığı ve yönelim bozukluğu olarak açıklanıyor. Ancak araştırmalar, Alzheimer'a işaret edebilecek düzinelerce ince davranış değişikliği olduğuna dikkat çekti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, hastalığın en yıkıcı semptomları başlamadan önce, hastalar mizah anlayışında bir değişiklik yaşayabilir ve daha kirli kıyafetler giymeye başlayabilir.

Bilim insanları, Alzheimer'da başka bir potansiyel işaret ortaya çıkardı. Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki (USC) araştırmacılar, bir yabancıya para vermeye daha istekli olan yaşlıların Alzheimer'a yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu buldu.

Azlheimer, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 850 bin kişiyi, ABD'de ise 5,8 milyon kişiyi etkiliyor. Ancak hayır kurumları, nüfus yaşlandıkça önümüzdeki yıllarda dünya genelinde oranların artacağından korkuyor.

Peki Alzheimer'ın bilinen belirtiler dışında diğer olağandışı işaretleri neler?

İŞTE ALZHEIMER'IN AZ BİLİNEN 6 İŞARETİ

1- Mizah anlayışında değişiklik

2- Kirli kıyafetler giyme

3- Kötü park etme

4- Küfür etme

5- Para verme

6- Daha uygunsuz konuşma

Son araştırmalar, para dağıtmanın potansiyel olarak Alzheimer'ın erken bir işareti olabileceğini gösteriyor.

İsrail'deki USC ve Bar-Ilan Üniversitesi Üniversitesi'nden araştırmacılar, finansal fedakarlığın, hastalığın ilk aşamalarında olmakla önemli ölçüde bağlantılı olduğunu buldu.

Araştırmacılar, çalışmaya 70 yaş civarında 67 yaşlı yetişkin dahil etti.

Bulguları Alzheimer Hastalığı Dergisi'nde yayınlayan araştırmanın sonuçları, hastalığın beyin üzerindeki etkilerinin, insanları nakit para dağıtmaya karşı daha savunmasız hale getiren zincirleme bir etkiye sahip olabileceğini öne sürdü.

USC'de araştırmayı yöneten nöropsikoloji profesörü Dr Duke Han şunları söyledi: "Parayı idare etmede sorun yaşamanın Alzheimer hastalığının erken belirtilerinden biri olduğu düşünülüyor ve bu bulgu bu görüşü destekliyor."