Astronomik risk!

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, şiddeti ne olursa olsun geçirilen Covid-19, hastaların damarlarında başlayan ve kalbe, akciğerlere ve vücudun diğer bölgelerine giden tehlikeli kan pıhtıları riskinin artmasına neden oluyor.
54 BİN KİŞİ TAKİP EDİLDİ
Londra Queen Mary Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yaklaşık 54 bin kişinin takip edildiği bir çalışmada, hastaneye kaldırılmayan Covid-19 hastalarının venöz tromboembolizm adı verilen tehlikeli pıhtı geliştirme olasılığının 2.7 kat daha fazla olduğunu ve hastalanmayan kişilere görev 10 kat daha fazla hayatlarını kaybetme olasılığı olduğunu buldu.
Araştırmacılar, riskteki artışın hastalık başladıktan sonraki ilk 30 günde en yüksek olduğunu; ancak daha uzun süre riskin yüksek kalabileceğini söyledi.
KARDİYOVASKÜLER RİSK ARTIYOR
Queen Mary Üniversitesi'ndeki klinik araştırma eğitimi görevlisi Zahra Raisi-Estabragh, "Bulgularımız, aşıya erişimin sınırlı olduğu ve dolayısıyla nüfusun daha fazla Covid-19'a maruz kaldığı ülkelerde daha yüksek olması muhtemel olan, geçmişte enfeksiyonu olan bireylerin artan kardiyovasküler riskini vurgulamaktadır. Artan kardiyovasküler riskin devam ettiği süreyi belirlemek için daha fazla araştırma gerekiyor" dedi.
Araştırma şefi Ziyad Al-Aly, "Hastaneye yatırılmayan Covid-19 hastaları arasında astronomik olarak artan ölüm riski, birçok ülke Covid enfeksiyonuna yakalanmayı normalleştirmiş gibi görünse de, Covid ile ilgili normal olan hiçbir şey olmadığının bir başka hatırlatıcısıdır" dedi.
"ÇIKIŞ STRATEJİSİ OLMADAN BU PANDEMİDEN ÇIKAMAYIZ"
Al-Aly, "Bu virüsün yayılmasını engelleyen ve bu virüsün sürekli değişen varyantlarını geride bırakan bir çıkış stratejisi olmadan bu pandemiden gerçekten çıkamayız. Acil olarak varyant geçirmez bir stratejiye ve bulaşmayı azaltan aşılara ihtiyacımız var" diye konuştu.
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