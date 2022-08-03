Araştırma: Midkin protein seviyesi koronavirüsün yeni belirteci olabilir

Türkiye'den bilim insanları koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir bilimsel araştırmaya imza attı. Yapılan çalışmada Covid-19 teşhisinde yeni bir belirteç sayılabilecek Midkin protein seviyesi analizi araştırıldı.
Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden; Sema Ketenci, M. Uygar Kalaycı, Bağnu Dündar, Recep Duranay ve A. Şükrü Aynacıoğlu’nun ‘Elevated Serum Midkine Levels in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) Infected Patients’ adlı makalesi, "International Immunopharmacology" dergisi tarafından yayınlanmaya değer görüldü.
“MİDKİN SEVİYELERİNİN ZİRVEYE ULAŞTIĞI GÖRÜLDÜ”
Yapılan çalışma, literatürde ilk defa Covid-19 hastalık aktivitesinde midkin adlı proteinin rolünü araştıran tek makale özelliğine sahip olurken, üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Özellikle enfeksiyon ve doku onarımı sırasında üretilmekte olan Midkin proteini, yoğun bakıma kabul edilen hastalar üzerinde incelendi. Elde edilen veriler kontrol grubuyla yoğun bakım hastaları arasında karşılaştırıldı. Yoğun bakım süresince belirli aralıklarla yapılan ölçümlerde Midkinin artışı daha belirgindi. Covid-19 hastalarında ilerleyen evrelerde midkin seviyelerinin plazmada daha fazla salınarak zirveye ulaştığı görüldü. Midkinin, kontrol grubuna göre nispi artışı iki buçuk katın üzerindeydi. Artmış midkin serum seviyeleri, aktif hastalıkta ve hastalık belirtilerinin sonlanması arasında önemli bir fark yaratmıştır. Çalışma sonuçları midkinin Covid-19 tanısında ve tedavisinde hastalığın şiddetini yansıtan, destekleyici fenomen bir biyobelirteç olabileceğini gösterdi.”
Proje ekibinde yer alan ve konu ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Dr. Sema Ketenci, midkin seviye ölçümlerinin hastalığı yönetmede etkili bir biyobelirteç olarak kullanıldığında yeni tedavi hedefleri sunduğunu, gelecekte midkin tabanlı teşhislerin geliştirilerek ilaç verilebilir bir hedef olacağını” aktardı.
Taburculuk sonrası post-Covid döneminin önemini vurgulayan Prof. Dr. Şükrü Aynacıoğlu ise hastaların takibinin sürdürülmesi gerektiğini ve bu konuda da küresel ölçekte yaratıcı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!