2022 yılının ilk maaşı günü öncesi araştırma görevlileri de maaşlarının ne kadar olduğuna ve en düşük araştırma görevlisinin maaşının ne kadar olduğuna ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak son durumu bir araya getirdik. Peki ek zam sonrası en düşük araştırma görevlisi maaşı ne kadar, kaç para oldu?