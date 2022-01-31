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Araştırma görevlisi maaşları 2022: Ek zam sonrası en düşük araştırma görevlisi maaşı ne kadar, kaç para oldu?

Ocak ayının gelmesiyle birlikte hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de araştırma görevlisi maaşları oldu. Yurt genelindeki onlarca araştırma görevlisi vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu derledik. Peki ek zam sonrası en düşük araştırma görevlisi maaşı ne kadar, kaç para oldu?

31.01.2022 - 10:36 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • 2022 yılının ilk maaşı günü öncesi araştırma görevlileri de maaşlarının ne kadar olduğuna ve en düşük araştırma görevlisinin maaşının ne kadar olduğuna ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak son durumu bir araya getirdik. Peki ek zam sonrası en düşük araştırma görevlisi maaşı ne kadar, kaç para oldu?

     

  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2022 NE KADAR?

    Memurlara ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti. Böylece memurların maaş artış oranını 30,5'e çıktı.

     

     

  • 8265 TL olan Üniversite araştırma görevlisi maaşları yapılan ek zamla birlikte 10785 TL'ye yükseldi.

    Buna göre Araştırma görevlisi (7/1) maaşları 10785 TL'ye çıktı.

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