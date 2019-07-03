Araştırma Görevlisi maaşı ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2019 yılının ikinci zammı yapıldı. Memur ve emekli memurlar ise maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte yapılan zam sonrası güncel araştırma görevlisi maaşları...

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2019 yılının ilk yarısının enflasyon oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. Buna bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 5.01 zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 6 zam yapılacak. Böylece araştırma görevlisi maaşları da yüzde 6 oranında artacak.

ÇALIŞAN VE EMEKLİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2019 Temmuz ayı itibarıyla yapılacak yüzde 6'lık zam sonrası Ocak ayında 3.566 lira maaş alan emekli araştırma görevlisi yılın geri kalanında 3.780 lira maaş alacak. Ocak ayında bu yana 5.956 lira olan çalışan araştırma görevlisi maaşı ise Temmuz ayı itibarıyla 6.314'e yükselecek.