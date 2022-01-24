Araştırma ortaya koydu! Covid-19’a bağlı ölümlerin nedeni o olabilir

AA

Bilim insanları, Covid-19 ile D vitamini arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, 20 Avrupa ülkesinin sağlık verileri incelendi.

AA'nın Spring.org internet sitesi kaynaklı haberine göre, araştırmada İtalya, İsviçre ve İspanya gibi ülkelerin yaşlı nüfusunda D vitamini eksikliği gözlendi.

Uzmanlar, Güney Avrupa ülkelerindeki bireylerin D vitamini oranlarının düşük olmasının, insanların güneş ışınından kaçınması ile bağlantılı olabileceğini belirtti.

Öte yandan, İskandinav ülkelerinde düşük Covid-19 vakaları görülmesinin ise daha çok D vitamini ve balık yağı gibi takviyeler kullanılması ile ilişkili olabileceği aktarıldı.

Çalışmada, D vitamini ile virüse bağlı ölümlerin engellenebileceği ortaya konuldu.

Daha önce yapılan araştırmalarda da, D vitamini eksikliğinin solunum yolu rahatsızlıkları ile bağlantılı olabileceği ifade edilmişti.