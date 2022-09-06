Dikkat! Kanser ve erken ölüm riskini artırıyor

ABD ve İtalya'da yapılan araştırmalarda, aşırı işlenmiş gıdaların insan sağlığı açısından ciddi riskleri beraberinde getirdiği görüldü.
CNN'de yer alan habere göre, aşırı işlenmiş gıdalar arasında hazır çorbalar, soslar, dondurulmuş pizzalar, hazır yemekler ve sosisli sandviçler, sosisler, patates kızartması, gazlı içecekler, hazır kurabiyeler, kekler, şekerler, çörekler ve dondurma gibi yiyecekler yer alıyor.
200 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN BESLENME DÜZENİ İNCELENDİ
ABD'de yapılan ilk araştırma kapsamında 28 yaşına kadar 200 binden fazla erkek ve kadının beslenme düzeni incelendi.
Aşırı işlenmiş gıda tüketimi nedeniyle oluşan kalın bağırsak kanserinin kadınlara nazaran erkeklerde daha fazla görüldüğü ortaya çıktı.
Araştırmada kalın bağırsak kanseri riskinde cinsiyet farkının nedenleri halen bilinmediği kaydedildi.
Tufts Üniversitesinden Fang Fang Zhang, araştırmada, yoğurt gibi aşırı işlenmiş süt ürünlerinin daha fazla tüketilmesinin kadınlarda kalın bağırsak kanserinin daha düşük görülmesiyle ilişkisinin bulunduğunu söyledi.
Zhang, "Az veya hiç şeker içermeyen tam tahıllı gıdalar, yoğurt ve süt ürünleri gibi bazı aşırı işlenmiş gıdalar daha sağlıklı" dedi.
HAZIR GIDA YİYEN KADINDA KANSER RİSKİ ARTIYOR
Araştırmada, yoğurt gibi gıdaların daha fazla tüketilmesinin kadınlarda kalın bağırsak kanseri riskini düşürdüğü belirlendi.
Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi'nden Dr. Robin Mendelsohn, "Kadınlar 'daha sağlıklı' aşırı işlenmiş gıdaları seçmiş olabilirler" dedi.
Buna karşın, kadınların pizza gibi hazır gıdaları daha fazla tüketmeleri halinde kalın bağırsak kanseri riskinin daha da artacağı belirtilirken, erkeklerin çok fazla et, kümes hayvanı veya deniz ürünleri bazlı hazır ürünler ve şekerle tatlandırılmış içecekler tüketmeleri halinde bağırsak kanseri riskinin daha yükseldiği kaydedildi.
Araştırmada, aşırı işlenmiş gıdaları çok tüketen çocukların daha hızlı kilo aldığı görülüyor.
New York Üniversitesinden Profesör Marion Nestle, yüzlerce çalışmada aşırı işlenmiş gıdaların obezite, kanser, kardiyovasküler hastalık ve genel ölümle ilişkisine işaret edildiğini söyledi.
ERKEN ÖLÜMÜ TETİKLİYOR
İkinci araştırma kapsamında ise İtalya'nın Molise bölgesinde yıllarca 22 binden fazla insan izlendi.
Mart 2005'te başlayan araştırma, kanser, kalp ve beyin hastalıkları için risk faktörlerini değerlendirmek üzere yapıldı.
Şeker ve doymuş veya trans yağ oranı yüksek gıdalar gibi besin değeri düşük gıdalarla aşırı işlenmiş gıdaların, kronik hastalıklar ve erken ölüm konusundaki rolünün karşılaştırıldığı araştırmada, her iki tür gıda türünün de özellikle kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklı olarak erken ölüm riskini artırdığı bulundu.
İki tür karşılaştırıldığında aşırı işlenmiş gıdaların "ölüm riskini belirlemede çok önemli" olduğu kaydedildi.
ABD ve İtalya'da yapılan araştırmalar, İngiliz tıp dergisi "The British Medical Journal"de yayınlandı.
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