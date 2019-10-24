Aras Kargo saat kaçta açılır ve kaçta kapanır

Türkiye’nin büyük ve köklü kuruluşlarından olan Aras Kargonun, Kargo taşımacılığında merak ettiğiniz birçok sorunun cevaplarını sizler için derledik.

Aras Kargo Nedir?

Kuruluşun tarihi olan 1989 yılından itibaren sektöre getirmiş olduğu yeniliklerle hizmet kalitesini geliştiren Aras Kargo, bugün 13 bölge müdürlüğü ile hizmet vermektedir. Ayrıca 29 transfer merkezi, 900'e yakın şubesi, 4000'den fazla bulunan araç filosu ve 14 bine yakın çalışan uzman kadrosu ile her ay 12 milyon kişi, kurum ve kuruluşa hizmet veren, Türkiye'nin en geniş erişim ve ulaşım ağına sahip, öncü taşımacılık kuruluşudur. Ülkemizde bulunan bütün şehir ve bu şehirlere bağlı ilçelerine 1.500'ü aşkın yerleşim birimine hizmet sağlayan Aras Kargonun ayrıca 1600'e yakın yerleşim merkezinde faaliyet göstermekte olan mobil servislerle, hizmet sınırlarını her geçen gün daha da genişleterek ileriye taşıyor ve yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Aras Kargo Çalışma Saatleri Nedir?

Aras kargo hafta içi 08:00 ile 18:00 saatleri arasında, Cumartesi Günü sabah 08:00 ile 15:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar Günü ise hizmet vermemektedir.

Aras Kargo Öğlen Saatlerinde Hizmet Veriyor mu?

Aras Kargo Hafta içi ve cumartesi günü dahil olmak üzere açık olduğu saatler arasında ara vermeksizin hizmet vermeye devam etmektedir. Öğlen saatleri arasında bile müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedirler.

Aras Kargo Hafta Sonu Açık mı?

Aras Kargo Cumartesi günü açık ve saat 08:00 ile 15:00 arasında hizmet vermekte fakat Pazar gümü kapalıdır.

Kargo Alımı Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

Bir göndericinin adresinden alım bir de şubeye getirilen kargonun teslim alınışı bulunmaktadır. Eğer hafta içi saat 15:30’za kadar telefonla adresten kargo alımı bildirir iseniz o gün içerisinde kargonuz adresinizden alınır ve o gün gideceği adrese doğru şubeden çıkarılıp gönderilir. Fakat saat 15:30’dan sonra telefonla adresinizden kargo alımı bildirir iseniz yine o gün alınır fakat bir sonraki gün şubeden çıkması olasılığı yüksektir.

Yine hafta içi kargonuzu şubeye kendiniz saat en geç 17:00’a kadar getirirseniz kargonuz teslim alınır ve o gün gideceği adrese teslim edilmek için yola çıkar. Fakat saat 17:00’dan sonra getirir iseniz kargo teslim alınmaz alınsa bile o gün şubeden çıkmaz.

Cumartesi günü Aras Kargo adresten kargo alımı yapmıyor. Fakat saat 14:00’e kadar şubeye kendiniz getirir iseniz kargo teslim alınıp o gün şubeden gideceği adese çıkarılır.

Kargo Dağıtımı Saat Kaça Kadar Yapılıyor? 2019

Aras Kargo hafta içi saat 18:00’e cumartesi günü ise saat 15:00 ‘e kadar yani mesai bitimine kadar dağıtım yapabilir fakat çok yoğun şubelerde uzak şehirden sonra gelen kargolar şubeye genelde öğleden sonra ulaşır bu kargoların dağıtımı bir sonraki güne kalabilir.

Kargonun En Yakın Ve En Uzak Mesafeye Teslim Süresi Kaç Gündür?

Şehir içi dahil olmak üzere kargo gönderilen şehire yakın şehirlere 1 iş gününde Türkiye genelinde en uzak şehire ise hava şartlarına göre her ne kadar teslim süresi değişse de normal şartlarda 2 iş gününe teslim sağlanıyor.

Gelen Kargoyu Müşteri Teslim Alamadığı Takdirde Şubede Kaç Gün Bekletilir?

Şubeye gelen kargo eğer alıcı adresinde o gün yok ise, kargo Alıcı Haberli ya da şubeden alacağı Şekilde gelmiş ise ve gönderici veya alıcı tarafından herhangi bir tarih ya da sebep belirtilmemiş ise 3 gün şubede bekletilir ve 3 günün sonunda iadesi yapılır.

Kargo Takibi Nasıl Yapılır?

Kargo şubeden çıkmadan Önce eğer “Telefonuma teslim bilgisi gelsin” diye belirtirse ücret karşılığında kargonuzun şubeden çıkışından gideceği adrese teslim edilene kadar tüm bilgiler cep telefonunuza gelecektir. Fakat böyle bir talepte bulunmaz iseniz gönderilen şube tarafından kargonuza kesilecek fatura numarası ile gönderen şubeyi, varış şubesini ya da müşteri hizmetlerini aradığınız takdirde kargonuzun durumu hakkında bilgiyi alabilirsiniz.

Hangi Kargolar Sigorta Kapsamına Girer?

Kırılacak hassaslıkta olan her türlü eşya ve özellikle akar ve çabuk bozulacak gıda ve herhangi sıvı kargolar Aras Kargonun sigortası kapsamında değildir. Tüm sorumluluk göndericiye yada alıcıya aittir.