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        Haberler Magazin Aras Bulut İynemli, kontrolde - Magazin haberleri

        Aras Bulut İynemli, kontrolde

        Geçtiğimiz ay sette kaza geçirerek ayağından ameliyat olan Aras Bulut İynemli, kontrol için hastaneye gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:30
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        Kontrol içinde hastaneye gitti
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da rol alan Aras Bulut İynemli'nin sette geçirdiği kaza sonucunda ayağından ameliyat olmuştu.

        İynemli, kontrol içinde hastaneye gitti. Keyfinin yerinde olduğu görülen ünlü oyuncu, o anları sosyal medya sayfasında yayımladı.

        İynemli ameliyat sonrasında; "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" demişti.

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        #aras bulut iynemli

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