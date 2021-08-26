"BENİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ"

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğum gününü kutlayan arkadaşlarına ve takipçilerine teşekkür etti. İynemli, gönderisinde, "İçten ve samimi doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz beni çok mutlu ettiniz." ifadelerini kullandı.