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        Haberler Magazin Aras Bulut İynemli'den Eylül Ersöz yanıtı - Magazin haberleri

        Aras Bulut İynemli'den Eylül Ersöz yanıtı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da rol alan Aras Bulut İynemli ile Eylül Ersöz'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. İynemli, söz konusu söylentileri yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 10:05 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:05
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        "Öyle bir şey yok"
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        Aras Bulut İynemli, 'Deha' dizinin setinden çıkarken görüntülendi.

        Aras bulut İynemli’ye dizide kardeşini canlandıran Eylül Ersöz ile aşk yaşadığı iddiası soruldu. Ünlü oyuncu, söz konusu iddiayı; "Arkadaşlar öyle bir şey yok" diyerek yalanladı.

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        #aras bulut iynemli
        #Eylül Ersöz

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