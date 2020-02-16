16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Medikal Estetik Uzmanı Dr. Birgül Altuntürk, erkeklerin kadınlardan daha fazla güzelliğe ve bakıma ilgisinin olduğunu belirterek, estetik alanında en çok yabancı turistin Ortadoğu ülkelerinden geldiğini söyledi.
Dr. Altuntürk, Yurt dışında yayınlanan Türk dizi ve dizi oyuncularına olan yoğun ilginin sağlık turizmini de hareketlendirdiğini belirterek, "Bizlere en çok arap ülkelerinden hastalar geliyor. Tuba Büyüküstün, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Serenay Sarıkaya, Özcan Deniz, Aslı Enver gibi isimleri sorarak onlara benzemek için estetik uygulamalar istiyorlar” dedi.
Genç ve dinamik olarak hayatın içinde var olabilmek için erkek müşterilerinin sayısının fazla olduğuna değinen Altuntürk, "Erkeklerin bizlerin kapısını çalma sebebi ise bence kimisi için genç sevgili, kimisi için gerçekten kişisel özbakım ve iş dünyasının aktif dinamik insanlara çok şans vermesinden kaynaklı" açıklamasında bulundu.
Dr. Altuntürk, "Estetik sağlıkta çok ileri ve çok iyi bir noktadayız, eğitimliyiz. Her yeniliği anında Türkiye'ye getiriyoruz. Ve de yurt dışına göre çok çok ucuz yapıyoruz. Ayrıca, Türkiye estetik sektörü açısından dünyada çok ileri bir noktada. Bize başvuran her hastanın kafası oldukça karışık.
Türkiye'deki tüm kliniklerdeki işlemler hemen hemen aynı. Kimisi saten yüz bakımı kimisi safir diyor. Bu olayın ticari satış biçimi. Bence doğru estetik ve bakım; işinde uzman güvenilir hekimlere teslimiyet, ihtiyacı hekiminizin belirlemesi" diye konuştu.
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