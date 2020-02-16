Dr. Altuntürk, "Estetik sağlıkta çok ileri ve çok iyi bir noktadayız, eğitimliyiz. Her yeniliği anında Türkiye'ye getiriyoruz. Ve de yurt dışına göre çok çok ucuz yapıyoruz. Ayrıca, Türkiye estetik sektörü açısından dünyada çok ileri bir noktada. Bize başvuran her hastanın kafası oldukça karışık.