Galatasaray'da Radamel Falcao için dış basında çıkan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte maaşında 1.5 milyon Euro'luk indirim yapan Kolombiyalı futbolcuya Araplar'ın ilgisi devam ediyor. Arap basınında çıkan haberlere göre Al Hilal Kulübü, 34 yaşındaki yıldızın peşini bırakmazken senelik 10 milyon Euro'luk teklifini yineledi. Beşiktaş’ın eski oyuncusu Talisca’yla da masaya oturduğu ifade edilen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Falcao'dan yanıt beklediği kaydedildi.

"RIVER PLATE'E DÖN" ÇAĞRISI

Bütün bunlar yaşanırken, River Plate taraftarları da eski futbolcularına “Dön” çağrısı yaptı. Şu anda River Plate’i çalıştıran Gallardo’yla sosyal medyada paylaşım yapan Kolombiyalı oyuncu, heyecan yarattı. Ancak Falcao'nun Arjantin’e dönmesi beklenmiyor.