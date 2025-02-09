Arap ülkelerinden Netanyahu'ya tepki

Ülkelerin dışişleri bakanlıklarından konuya dair yazılı açıklamalar yapıldı.

Kuveyt, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından "kardeş ülke" Suudi Arabistan'a ilişkin yapılan açıklamaları şiddetle kınadı.

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Kuveyt'in, egemenliğini ve istikrarını tehdit eden tüm durumlarda Suudi Arabistan'ın yanında kararlı şekilde durduğu vurgulandı.

Ayrıca, Kuveyt'in Filistin halkını yerinden etmeyi hedefleyen her türlü girişimi de reddettiği ifade edildi.

UMMAN: REDDEDİYORUZ

Umman da Suudi Arabistan'la dayanışma içerisinde olduğunu; Netanyahu'nun Suudi Arabistan topraklarına dair açıklamalarını reddettiğini belirtti.

Açıklamada, "Tüm egemen toprakları üzerinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusunda Umman'ın değişmez ve destekleyici tutumu" vurgulandı.

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BAHREYN: SORUMSUZ

Bahreyn de İsrail'in Suudi Arabistan topraklarında bir Filistin devleti kurulmasına ilişkin "sorumsuz" açıklamasına tepki gösterdi.

Netanyahu'nun açıklamasının, "uluslararası hukuk kurallarının ve Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın açık bir ihlali olduğu ve şiddetle kınandığı" ifade edildi.

Ayrıca Bahreyn'in Suudi Arabistan'la dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.

IRAK: PROVATİF

Irak ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Suudi Arabistan topraklarında bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin "provokatif" açıklamalarını kınadığını aktardı.

Bakanlık açıklamasında, "Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve Filistin halkının meşru haklarına saldırı teşkil eden, uluslararası hukuk kurallarını ve BM Antlaşması'nı ihlal eden bu açıklamaları kesin bir dille reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın Suudi Arabistan'la dayanışma içerisinde olduğu ve ülkelerin güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini destekleme konusundaki sağlam tutumu vurgulanan açıklamada "herhangi bir ülkenin ulusal egemenliğinin ihlal edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu" kaydedildi.

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YEMEN: TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞ

Yemen, "provokatif ve küstah" şeklinde nitelendirdiği İsrail'in bu tutumunun "tüm bölgenin istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi.

İsrail'in sadece Suudi Arabistan'ı değil tüm bölgenin istikrarını tehdit ettiği konusunda uyarıda bulunan Yemen, uluslararası toplum ve BM'ye barışın sağlanması konusunda sarfedilen uluslararası çabaları sabote eden bu ihlaller karşısında tavizsiz ve net bir tavır sergilemeleri çağrısında bulundu.

ARAP BİRLİĞİ: GERÇEKLİKTEN TAMAMEN KOPUK Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Netanyahu'nun açıklamalarını kınayarak, "bunun dayandığı zihniyetin kabul edilemez ve gerçeklikten tamamen kopuk olduğunu" kaydetti. Filistin devletinin ancak ve ancak 1967'de işgal edilen Filistin toprakları üzerinde, Doğu Kudüs başkenti ve aralarında ayrım olmaksızın Batı Şeria ile Gazze Şeridi bölgeleri olacak şekilde kurulacağını belirten Ebu Gayt, bunun dışındaki fikirlerin ise gerçekte var olmayan fakat dile getiren taraflarca var olduğu sanılan vehimden başka bir şey olmadığını ifade etti. REKLAM İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI: KABUL EDİLEMEZ İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun açıklaması, "kabul edilemez, sorumsuz ve ırkçı" şeklinde değerlendirildi. Suudi Arabistan'a yönelik provokatif bir eylem olduğu kaydedilen açıklamanın ayrıca ülkenin egemenliği, ulusal güvenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği; uluslararası hukuk ilkelerinini açık şekilde ihlal ettiği aktarıldı. Filistin halkını topraklarından zorla çıkarılmasına ilişkin plan ve girişimler, "etnik temizlik, suç ve uluslararası hukukun açık şekilde ihlali" olduğu belirtilerek kınandı. Netanyahu'nun açıklamaları, Suudi Arabistan ve Filistin'in yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Mısır ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından da kınanmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı. Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı. REKLAM *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.