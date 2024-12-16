Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Arap ülkeleri, İsrail'in işgal altındaki Golan Tepelerinde yerleşim yerlerini genişletme kararını kınadı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Arap ülkeleri, İsrail'i kınadı

        Arap ülkeleri, İsrail hükümetinin Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yerleşim yerlerini genişletme kararını kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 05:01 Güncelleme: 16.12.2024 - 05:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arap ülkeleri, İsrail'i kınadı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tel Aviv hükümetinin Golan Tepeleri'nde yerleşim yerlerini genişletme kararını kınayarak bunun, bölgede daha fazla gerginlik ve tırmanışa yol açacağını vurguladı.

        BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu kararın, işgalin kalıcı hale getirilmesi ve uluslararası hukuk ile yasaların ihlali anlamına geldiği belirtildi.

        Bakanlık, açıklamasında, "BAE, Suriye'nin birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne verdiği önemi bir kez daha teyit etmektedir." ifadesine yer verdi.

        Bakanlık, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin yasal statüsünü değiştirmeyi hedefleyen ve Suriye'nin güvenliğini, egemenliğini ve istikrarını tehdit eden tüm uygulama ve faaliyetlere kesinlikle karşı olduğunu bildirdi.

        REKLAM

        Suudi Arabistan ve Katar da karara tepki gösterdi

        BAE'nin ardından Suudi Arabistan da İsrail hükümetinin bu kararını kınayan bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in bu adımını, "Suriye’nin güvenliğini yeniden kazanma çabalarını baltalamak" olarak nitelendirdi ve Golan’ın, Suriye’ye ait Arap toprağı olduğunu vurguladı.

        Katar da Binyamin Netanyahu hükümetinin Golan Tepeleri'nde yerleşim yerlerini genişletme kararını kınayarak, İsrail'in söz konusu adımını Suriye topraklarına yönelik yeni bir saldırı olarak değerlendirdi.

        Katar Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurması ve uluslararası kararlara uyması için yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

        Irak Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Golan Tepeleri'nde yerleşim yerlerini genişletme kararını kınadı.

        Söz konusu kararın, uluslararası hukukun ve meşruiyet kararlarının açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, Irak'ın, Suriye'nin toprakları üzerindeki tam egemenliğini yeniden kazanma haklarına dair sabit ve destekleyici tutumunu teyit ettiği belirtildi.

        İsrail'in Golan'daki işgalini genişletmesi

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetiminin, bölgede demografik büyümeyi teşvik planını onayladığı bildirildi.

        REKLAM

        Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği aktarıldı.

        İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasa dışı yerleşimindeki demografik büyümeyi teşvik planına 40 milyon şekel (yaklaşık 11,2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verildi.

        İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

        Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

        Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

        Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

        İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Birleşik Arap Emirlikleri
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin kapıları sonuna kadar açık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin kapıları sonuna kadar açık
        Bakanlıklara personel alımı yapılacak
        Bakanlıklara personel alımı yapılacak
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Habertürk Anasayfa