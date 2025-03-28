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        Haberler Gündem Aranan firari hükümlü Kars Harakani Havalimanı'nda kadın kılığında yakalandı

        Aranan firari hükümlü havalimanında kadın kılığında yakalandı

        Kars Harakani Havalimanı'nda hareketli dakikalar... Havalimanındaki emniyet ekipleri yolcu olarak giren çarşaflı kişiden şüphelendi. Kimlik kontrolünde bir kadına ait kimliği ibraz eden çarşaflı kişi, şüphe üzerine arama kabinine alındı. Burada yapılan aramada kadın kılığına giren kişinin S.K isimli erkek şahıs olduğu tespit edildi. Birçok suç kaydının olduğu tespit edilen S.K'nın, hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 22:57 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:12
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        Kadın kılığında yakalandı
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        Karsta hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 yaşındaki firari hükümlü, kadın kılığında çarşaf giymiş şekilde havalimanında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanına yolcu olarak giren çarşaflı kişi ile yanındaki erkek şahsın hareketlerinden şüphelendi.

        Kimlik kontrolünde bir kadına ait kimliği ibraz eden çarşaflı kişi, şüphe üzerine arama kabinine alındı. Burada yapılan aramada kadın kılığına giren kişinin S.K (23) isimli erkek şahıs olduğu tespit edildi.Birçok suç kaydının olduğu tespit edilen S.Knin, hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

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        Firari hükümlü S.K, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

        Ayrıca havalimanına girişte çarşaflı firari hükümlüye eşlik eden ve kocası olarak kendini tanıtan H.İnin de kadın kılığındaki kişinin eniştesi olduğu tespit edildi ve "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındı.

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        #harakani havalimanı
        #kadın kılığı
        #haberler
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