Aralıkta devam ediyor

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'Toz', 'Bir Baba Hamlet', 'Kundakçı' ve 'Don Kişot'um Ben', aralıkta da Maximum Uniq'te sahnelenmeye devam ediyor

HABERTURK.COM

Maximum Uniq'te aralıkta da oyunlar devam ediyor. 'Toz', 'Bir Baba Hamlet', 'Kundakçı' ve 'Don Kişot'um Ben' tiyatro severlerle sunulacak.

'TOZ'

13 - 14 Aralık Maximum Uniq Box

Saat: 19 ve 21

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor'un yönetiminde, Zerrin Tekindor'un performansıyla seyirciyle buluşacak.

Betonların göğü henüz delmediği zamanlarda büyük şehrin sokaklarında, apartman önlerinde büyüyen bir kız çocuğu. Güzeller güzeli ev kadını anne ile titiz avukat babanın tek kızı 'Handan'... Sokakların da anne babasıyla yaşadığı evin içi gibi huzursuz olduğu zamanlardan geçerek büyüyen, kendi yolunu bulan bir genç kadın...

Kafasının ve kalbinin içi seslerle dolu; çok uzaklardan gelen bir melodi, kuşlar, rayların sesi, sevinçli bir hediye paketinin hışırtısı, annesinin, babasının, babaannesinin, halasının sesi... Sonra birden fazla ‘çat' sesi, farklı zamanlarda, farklı evlerin duvarlarında yankılanan...

Karşımıza yetişkin bir kadın olarak çıkan Handan'la tanıştığımızda; o, çocukluğundan bugüne uzanan bir hikâyeye çoktan dalıp gitmiş olacak. Handan'ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi 'Feri'nin öyküsü 1960'lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor.

'BİR BABA HAMLET'

13 Aralık Maximum Uniq Hall

Saat: 21

Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkar oyuncu, kendilerine kurban olarak William Shakespeare'in başyapıtı 'Hamlet'i seçmişlerdir.

Can siperane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler ama kısa sürede temsil can havline dönüşür.

Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan William Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın...

Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik 'Bir Baba Hamlet'e dönüşür.

Sebastian Seidel'in komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten'in usta işi çevirisi ve Baba Sahne'nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine de göz kırpan 'Bir Baba Hamlet', tiyatro yapma aşkının baş döndürücü güzelliği ile aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutuyor.

"Ha unutmadan, Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda!"



Oyuncular

Şevket Çoruh

Günay Karacaoğlu

'KUNDAKÇI'

18 Aralık'da Maximum Uniq Hall

Saat: 21

Sene M.Ö 356...

Pazarcı Herostratos dünya harikası Artemis Tapınağı'nı yakar. Peki neden? Oyun mu? Kumpas mı? Komplo mu? Şöhret aşkı mı? Peki kutsal Artemis Tapınağı'nın kundaklanması, efendiler ve ezilenler dünyasında nasıl bir yangına neden oldu?

Oyuncular

Tuna Kırlı

Haluk Bilginer

Muharrem Özcan

Tuğba Çom Makar

Tuğçe Karaoğlan

Gözde Kırgız

Timuçin Başgül

Sedat Bilenler

Mithat Ozan Küren

Serkan Ilgaz

'DON KİŞOT'UM BEN'

23 Aralık'ta Maximum Uniq Hall

Saat: 21

Miguel de Cervantes'in ölümsüz eseri 'Don Kişot', Bulgakov'ın dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen yepyeni bir metinle bir defa daha düşüyor yollara. 'Don Kişot'; altın çağın, 'Sancho Panza' ise 'Don Kişot'un izinde.

'Aşka feda' diyen iki saf vicdan sürüklüyor peşinden gelenleri...Şarkılar, maskeler, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleri...

Hikâyeyi sorarsanız, bildiğimiz 'Don Kişot' işte...

'Senor Quijano' bir gün delirir, silahtarı 'Sancho Panza ile maceradan maceraya koşar...

"Delilikte direndiğim için bilge oldum. Zalimlerin yönettiği bir dünyadansa deliliğin dünyasını tercih ettim ben, gerçek bilgelik delilikmiş sonradan gördüm, korkunun esaretinden bile kurtarıyor insanı. Don Kişot'um Ben!"

Delilik bulaşıcıdır derler. Uyan İspanya! Don Kişot'sun Sen!

Oyuncular

Ozan Güven

Günay Karacaoğlu

Nazlı Tosunoğlu

Ömür Arpacı

Serhan Ernak

Yüsra Geyik

Dilşat Bozyiğit

Diren Polatoğulları

Enis Aybar

Tuğba Eskicioğlu

Ali Kemal Aydın

Rifat Durmuş



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