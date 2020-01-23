23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bolu'da, 40 yıldır alabalık çiftliğinde balık üreticiliği yapan Fikret Köksal, havuzlardaki balıkların azalmasıyla kurduğu tuzakta 'hırsızı' yakaladı. O hırsız yaban kedisi çıktı.
Bolu-Mudurnu yolunda alabalık üretim çiftliğini işleten Fikret Köksal, yetiştirdiği balıkların azaldığını fark etti. Köksal, daha önce havuza dadanan su samurundan şüphelenerek tuzak kafesi kurdu. Önceki gün kafesi kontrol eden Köksal, içinde yaban kedisi ile karşılaştı. Köksal balık yemekten bir hayli kilo aldığı görülen kediyi doğal ortamına saldı.
'ÇOK SU SAMURU VAR, ADRES DEĞİŞTİRİYORUZ'
Kedinin çok fazla balık yiyemediği için kendisine bir zararı olmadığını anlatan Fikret Köksal, tesisin yakınında bulunan dereden gelen su samurlarının balıklarını büyük ölçüde azalttığını söyledi. Zaman zaman yakaladığı su samurlarını yakın çevredeki dere ve göllere bıraktığını anlatan Fikret Köksal, "Bizim burada çok su samurları var. Abant Gölü'nde de çok var. Bizim bu derede de çok var. Biz bunları genelde köpek kafesleri ile canlı balık koyup yakalıyoruz. Sonra balık nakline giderken Çerkeş Deresi ya da Melen Deresi'ne salıyoruz. Öldürmüyoruz, hayvanın kıymetini biliyoruz. Ama yakaladık mı adres değiştiriyoruz" dedi.
YİNE SU SAMURU SANDI, YABAN KEDİSİ ÇIKTI
Fikret Köksal, su samurundan şüphelenip kurduğu kafeste kedi yakalayınca şaşırdığını ifade ederek, "Yakın zamanda balıkların azaldığını fark ettim. Buraya bu tuzağı kurdum. Hayvana zarar veren bir şey değil. Baktım dün bir kedi yatıyor içinde. Tanıyorum ben o kediyi. Yaban kedisi. Bizim normal kedinin 2 misli boyunda. Yakalanmış, sakindi, hırçın bir hayvan değildi. Balığın kokusuna gelmiş. Ben daha önceden de yakalamıştım bu hayvanı. Siyah çizgili aradaki çizgileri küflenmiş altın renginde. Salıverdim doğaya. Bana zararı yok onun. Yaban kedilerimiz var. Vaşak da var bu ormanlarda. Avcılarımız dokunmuyorlar onlara, ellemiyorlar. Bayağı da bir değerli hayvan ne zararı olacak ki" diye konuştu.
'TAM GECE YARISINDA ORTAYA ÇIKIYORLAR'
Yılda 2-3 tane su samuru yakalayıp başka yere bıraktığını belirten Köksal, "Su samurundan sıkıntımız var yani. Yetkili kişiler su samurunun nesli tükeniyor diyor ama nesli tükenmedi bunun. Daha da fazla. tam gece yarısında ortaya çıkıyorlar. Bana çok büyük zarar veriyor su samuru. Ben bunları kafeste yakalayıp daha önce de salıvermiştim. Yeniçağa gölüne salıyorum. Biraz da orada beslensinler. Bana kızıyorlar niye buraya getiriyorsun diye. Nereye götüreceğim ben bu hayvanı. Yakaladığım senede 2-3 tane oluyor" ifadelerini kullandı.
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