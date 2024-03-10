Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne park eden otomobilin içinde baygın halde olduğu fark edilen D.T. adlı kadın, bölgeye gelen itfaiye ekibinin camı kırması ile araçtan çıkartılıp hastanede tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA Olay, akşam saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Acil servisin önüne park eden otomobili görenler içinde bir kadının baygın halde olduğunu fark etti. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA SAĞLIK DURUMU İYİ Kapısı kapalı olan otomobilin camı itfaiye ekibi tarafından kırılarak, D.T. araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen D.T. sedyeye konularak hastanede tedaviye alındı. D.T.’nin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. REKLAM *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.