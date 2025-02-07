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        Haberler Ekonomi Otomobil Elektrikli araçları yeşil enerji ile şarj edecek - Otomobil Haberleri

        Elektrikli araçları yeşil enerji ile şarj edecek

        Elektrikli araç şarj markası Otowatt, tüm şarj istasyonları için Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sertifikası aldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:07
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        Araçları yeşil enerji ile şarj edecek
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        Aydem Enerji’nin elektrikli araç şarj hizmeti sağlayan markası Otowatt, tüm şarj istasyonları için Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sertifikası alarak, şarj ağını sürdürülebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerjiyle desteklediğini duyurdu.

        Otowatt’ın aldığı YEK-G Sertifikası, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından oluşturulan bir sistem üzerinden veriliyor.

        Bu sistem, enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini ve çevreye duyarlı bir şekilde tüketildiğini şeffaf bir şekilde belgeliyor.

        YEK-G Sertifikası ile Otowatt, karbon salınımını azaltmayı ve sürdürülebilir enerji kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

        Şu anda 120’yi aşkın noktada hizmet veren Otowatt'ın, bu sayıyı her geçen gün artırmayı hedeflediği kaydedildi.

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