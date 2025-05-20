Araca zulalanmış: 5 kilo 250 gram

Şanlıurfa'da araçta ele geçirildi: 5 kilo 250 gram
Şanlıurfa'da durdurulan bir otomobilde 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 20.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:04
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında, ihbar üzerine bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, aracın bagaj kısmına gizlenmiş 10 parça halinde 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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