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        Haberler Bilgi Ekonomi Araç UTTS kayıt tarihi bugün bitiyor! Araç UTTS kaydı zorunlu mu, kimler için zorunlu, yapılmazsa ne olur, cezası ne kadar?

        Araç UTTS kaydı için bugün son! Sisteme kayıt olmama cezası ne kadar?

        UTTS'nin resmi başvuru adresi olan utts.gov.tr'de Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sipariş kaydı ve ödeme işlemlerinin tamamlanması için 31 Ocak, yani bugün son gün. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla kurulan sisteme kayıt olmayanlara ceza uygulanacak. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 10:52 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:07
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        • 1

          Araç sahiplerinin gündeminde yer alan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuruları için 31 Ocak bugün sona eriyor! Bugün kaydını tamamlayan sürücülere farklı miktarlarda cezalar uygulanacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacı taşıyan bu sistem, yalnızca ticari araçları kapsarken, bireysel araç sahipleri için herhangi bir zorunluluk içermiyor. Peki, yeni düzenlemeyle birlikte hangi yenilikler hayata geçecek? İşte, merak edilen detaylar…

        • 2

          UTTS KAYDI İÇİN BUGÜN SON!

          UTTS kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni UTTS Tebliği ile sisteme son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi.

        • 3

          UTTS'YE KAYDOLMAYANYALARA CEZA

          31 Ocak 2025 tarihine kadar utts.gov.tr üzerinden kayıt yaptıran taşıt sahipleri, montaj işlemlerini 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlama hakkına sahip olabilecekler. Bu tarihten itibaren akaryakıt alımlarında UTTS’de düzenlenmeyen satış fişleri gider beyanında kullanılamayacak ve taşıt sahiplerinin vergi indiriminden faydalanmaları mümkün olmayacak. Belirlenen süre içinde kayıt ve montaj işlemlerini tamamlamayan taşıt sahiplerine, mükellefiyet niteliklerine göre 7 bin TL ile 28 bin TL arasında değişen tutarda özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. Ayrıca Taşıt Tanıma Okuyucu ve istasyon donanım kurulumlarını zamanında yapmayan akaryakıt istasyonlarının ise her bir ihlal tespiti durumunda 280 bin TL özel usulsüzlük cezası ile karşılaşma riski bulunuyor.

        • 4

          BİREYSEL ARAÇLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜK YOK

          Düzenlemeyle getirilen yeni uygulama esasları şöyle:

          1-31 Ocak 2025 arası kayıt yaptırılması halinde, 2025 yılı fiyatları geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanabilecek ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderleri vergi indiriminde kullanılmaya devam edilebilecek. Mevcut bireysel araçlar açısından TTB taktırma yükümlülüğü bulunmuyor. 1 Temmuz’dan itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçların ise piyasaya sürenleri veya ithalatçı, üreticileri ve benzerleri tarafından TTB taktırılması zorunluluğu bulunuyor. Bu araçların plaka veya sahip değişikliğinde TTB değişimi zorunluluğu bulunmuyor.

        • 5

          SIFIR ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK

          1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB’li olarak piyasaya sürülecek. Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek. TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak.

        • 6

          YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİKLERİ

          1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB'li olarak piyasaya sürülecek.

          Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek.

          TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak.

          UTTS sayesinde, 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik olarak kontrol edilerek, yılda en az 15 milyar liralık kayıt dışılığın önüne geçilecek.

          Ülke genelinde halen bin 500 TTB montaj istasyonunda 4 bin teknisyen, taşıtlara donanım montajı yapıyor. Akaryakıt istasyonlarındaki donanım hazırlıklarında da 450 teknik servis, 2 bin personel görev alıyor.

          Sisteme kayıtlı istasyon sayısı geride kalan haftalarda 4 bini, TTB siparişleri de 1,1 milyonu geçti. Yeni düzenlemeyle yıl sonuna kadar TTB siparişlerinin 2 milyonu, kayıtlı istasyon sayısının ise 8 bini geçmesi bekleniyor.

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