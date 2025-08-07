Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim geldi, tabela değişti! Motorine ne kadar indirim geldi? İşte 7 Ağustos 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Motorine indirim geldi, tabela değişti! 7 Ağustos 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorine indirim geldi. Bu gelişme sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere benzin, motorin ve LPG fiyatları şehirden şehire farklılık gösteriyor. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 7 Ağustos 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 08:29 Güncelleme: 07.08.2025 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli olarak değişiyor. Bu sebeple güncel otogaz, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Son olarak akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, İzmir, Ankara, İstanbul’da motorin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 7 Ağustos 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        • 2

          MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

          Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 70 kuruş indirim geldi.

          İndirimli fiyatlar, 7 Ağustos Perşembe gününden itibaren tabelaya yansıdı.

        • 3

          BENZİN VE LPG’YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

          Benzin ve LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin fiyatı: 51.50 TL

          Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

          LPG litre fiyatı: 26.51 TL

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin fiyatı: 51.35 TL

          Motorin litre fiyatı: 51.95 TL

          LPG litre fiyatı: 25.88 TL

        • 6

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 52.21 TL

          Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

          LPG litre fiyatı: 26.40 TL

        • 7

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 52.53 TL

          Motorin litre fiyatı: 53.29 TL

          LPG litre fiyatı: 26.33 TL

        • 8

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        "Gazze'nin tamamen işgal edilmesine karşı değil" iddiası
        "Gazze'nin tamamen işgal edilmesine karşı değil" iddiası
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        "Finali hayal ediyoruz!"
        "Finali hayal ediyoruz!"
        Mourinho: Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz!
        Mourinho: Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz!
        Beşiktaş, Ndidi transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Ndidi transferini açıkladı!
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        Habertürk Anasayfa