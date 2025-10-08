Habertürk
        Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları

        Benzin ve motorine indirim geldi

        Benzine ortalama 1 lira 24 kuruş, motorine ise ortalama 1 lira 34 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar tabelalara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 07:44 Güncelleme: 08.10.2025 - 07:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıta çifte indirim geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Petrol, OPEC+’ın sınırlı üretim kotası artışında anlaşmasıyla birlikte yükselişin ardından dengelendi. Brent petrol varili 65 dolar civarında işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yaşanan bu düşüş benzin ve motorin fiyatlarında indirime sebep oldu.

        Benzine ortalama 1 lira 24 kuruş, motorine ise ortalama 1 lira 34 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar tabelalara yansıdı.

        En son Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Ekim'de 1,20 TL'lik zam gelmişti.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 52.10 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.19 TL

        LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 52.95 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.20 TL

        LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 53.28 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.53 TL

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

