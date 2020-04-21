Arabaşı çorbası genellikle kışın sert geçtiği köylerde yiyecek olarak seçilirdi. Ekmek yapamayacak durumda olduklarında bol protein ve karbonhidrat açıklarını gidermek için keşfedilen arabaşı çorbası çoğunlukla İç Anadolu Bölgesinde tercih edilmektedir. Bu sağlıklı tarifin meraklılarına listeyi veriyoruz.

Arabaşı Çorbası Malzemeler:

Çorbası için:

Hamuru için:

Arabaşı Çorbası Nasıl Yapılır?