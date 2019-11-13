Ara tatili verimli geçirmenin yolları

13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu sene ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin ilk defa yapacağı ara tatil yaklaşıyor. Toplam 9 günlük tatil sürecinde öğrencilerin zorlu geçen sınav dönemlerinden sonra dinlenmeleri hedefleniyor.
Tatil dönemlerini stressiz ve eğlenerek geçirmek, öğrencinin eğitim motivasyonunu artırmaya yardımcı oluyor. Ailelerin tutumu, öğrencinin başarısında büyük rol oynuyor. Uz. Klinik Psikolog Gözdem Özdem, ara tatili verimli geçirmek için önemli önerilerde bulundu.
Ara tatiller öğrenciler için derslere kısa bir mola vererek dinlenmek, oyunlar oynamak, dönemin yoğun temposundan biraz uzaklaşmak anlamına gelmektedir. Ebeveynlerde ise eğer o zamana kadar çocuğun ders başarısı düşükse üzüntü hali ve bunun ardından telafi için çözüm çabaları görülmektedir. Bu durumun aksine çocuk derslerde başarılı ise performansı korumak adına beklentiler ortaya çıkmaktadır. Ara tatilde yapılan en yaygın hata, çocuktan dersler ve ödevler konusunda aynı performansın beklenmesidir. Ara tatilin amacı ödev yapmak, sürekli kitap okumak ya da proje yetiştirmek değildir. Bu süreçte çocuğun stressiz ve mutlu zamanlar geçirmesi önemlidir.
ARA TATİL İÇİN EBEVEYNLERE ÖNERİLER
1. Tatilde ders çalış baskısı yapmayın
Çocuğunuza sürekli “ders çalış” demeyi seçerseniz, onun önümüzdeki dönemde motivasyonun azalmasına neden olabilirsiniz. Tatil dönemlerinde ders söylemlerinden uzak durulmalıdır. Çünkü ders baskı, çocuğun dersini çalışsa bile yeterli verimi almasını engellemektedir. Birçok ebeveynin ortak görüşü, 1 haftalık tatilde çocuğun eksik kaldığı dersleri tamamlaması gerektiği yönündedir ancak bu doğru bir yaklaşım değildir. Tatil, derslerinde başarılı olsun ya da olmasın her çocuğun hakkıdır.
2. Tatilin tatil gibi olduğunu çocuğunuza hissettirin
Çocukların her zamanki yatma saatinden biraz daha geç yatmasına izin verin. Sabahları daha geç kalkmalarına, yatak keyfi yapmalarına müsaade edilebilir. Çocuk geç kahvaltı yapmak isteyebilir. Çocuğun bu beklentilerini öğrenerek onun istediği şekilde kahvaltı hazırlayabilirsiniz.
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