Ara tatili verimli geçirmenin yolları

3. Oyun oynamalarına izin verin

Ebeveynler bu dönemlerde çocukların en çok oyun oynama isteklerinden yakınmaktadır. Genellikle ‘Sadece oyun oynar oldu, oyunun başından kaldıramıyoruz’ gibi söylemler sıklaşmaktadır. Oysaki çocuklar kendilerine sunulan seçeneklerin içerisinde en çok hoşlandıklarını seçmektedir. Bu sebeple, seçenekler arasında çocuğun yeni şeyler deneyip, keyif alacağı alternatiflerin olması önemlidir. Bu durumda şu tarz söylemler işe yaramaktadır: "Şunu denemeye ne dersin?" Eğer bu söylemi duymakta zorlanıyorsa “Tv izleme!" ya da "Konsol oyunu oynama!" gibi emir söylemleri yerine "Eğer bu şekilde oyun oynamayı seçersen arkadaşlarınla vakit geçirmek istemediğini anlarım" diyerek seçeneklerin varlığının çocuğa hatırlatılması gerekmektedir. Eğer çocuk bunu algılamakta ve uygulamakta zorlanıyorsa ve gerçekten oyunun başından hiçbir şekilde kalkmak istemiyorsa uzman desteği alınması faydalı olabilir.