Ara tatilde çocuklara özel sanat atölyeleri AKM'de

AKM Çocuk Sanat Merkezi, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında 4 -11 yaş aralığındaki çocukları sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor. El becerisini geliştiren atölyelerden müzik ve dans atölyelerine; yepyeni ve yaratıcı deneyimler çocukları bekliyor.

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AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde hem eğitici hem de öğretici çocuk atölyeleri

AKM Çocuk Sanat Merkezi, ara tatilde çocuklar için hem eğlendirici hem de geliştirici etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Her atölyede farklı bir yönlerini geliştirecek olan çocuklar, duygu ve düşüncelerini sanatla aktarmayı öğrenecek. İç dünyalarını boyalarla, ritimlerle dışa vuran minikler, hayal ve gözlem yeteneklerini geliştirirken zihinsel ve el becerilerini de artıracak.

Atölyeler ile ilgili detaylar ise şöyle:

Yayoi Kusama'nın Benekleri Resim Atölyesi

Tarih ve Saat: 31 Mart 2025 saat 12.00

Yaş Grubu: 4-6

Süre: 45 dk

Kapasite: 15

Andy Warhol Baskı Resim Atölyesi

Tarih ve Saat: 31 Mart 2025 saat 13.00

Yaş Grubu: 7-11 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Antonio Vivaldi ile Konçerto Yolculuğu Tarih ve Saat: 31 Mart saat 13.00 Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 10 Piyano ile Tanışıyorum Tarih ve Saat: 31 Mart 2025 saat 14.00 / 2 Nisan 2025 saat 14.00 Yaş Grubu: 7-11 Süre: 45 dk Kapasite: 15 REKLAM Piyano Kaşifleri Tarih ve Saat: 31 Mart 2025 saat 15.00 / 1 Nisan 2025 saat 14.00 / 2 Nisan 2025 saat 15.00 Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 10 Çocuklar için Yaratıcı Drama Tarih ve Saat: 31 Mart 2025 saat 14.00 / 2 Nisan 2025 saat 14.00 / 4 Nisan 2025 saat 13.00 Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 15 İletişim Temalı Yaratıcı Drama Atölyesi

Tarih ve Saat: 31 Mart 2025 saat 15.00 / 2 Nisan 2025 saat 15.00 / 4 Nisan 2025 saat 14.00 Yaş Grubu: 7-11 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Lego ile yaratıcı eller iş başında Tarih ve Saat: 31 Mart saat 16.00-17.00 / 1 Nisan 2025 saat 16.00-17.00 / 2 Nisan saat 16.00-17.00 REKLAM Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 10 Çocuklar için Yaratıcı Dans Atölyesi Tarih ve Saat: 31 Mart saat 15.00 / 4 Nisan saat 14.00 Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Çocuklar için Dans Atölyesi Tarih ve Saat: 31 Mart saat 16.00 / 2 Nisan saat 17.00 / 4 Nisan saat 15.00 Yaş Grubu: 7-11 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Mini Bale Atölyesi Tarih ve Saat: 31 Mart saat 17.00 / 2 Nisan saat 17.00

Yaş Grubu: 4-5 Süre: 45 dk Kapasite: 15 REKLAM Nurullah Berk Ayçiçekleri Resim Sanatı Tarih ve Saat: 1 Nisan 2025 saat 12.00 Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Fahrelnisa Zeid Otoportre Resim Sanatı Tarih ve Saat: 1 Nisan saat 13.00 Yaş Grubu: 7-11 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Antonin Dvorak ve Orkestrası Tarih ve Saat: 1 Nisan saat 13.00 Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Adım Adım Tiyatro Tarih ve Saat: 1 Nisan 2025 saat 14.00 / 3 Nisan 2025 saat 14.00 Yaş Grubu: 7-11 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Adım Adım Tiyatro

REKLAM Tarih ve Saat: 1 Nisan 2025 saat 15.00 / 3 Nisan 2025 saat 12.00 Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Frida Kahlo Portre Resim Atölyesi Tarih ve Saat: 2 Nisan 2025 saat 12.00 Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Çini Sanatı Tarih ve Saat: 2 Nisan 2025 saat 13.00 Yaş Grubu: 7-11 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Çaykovski ile Müziğin Kalbi Tarih ve Saat: 2 Nisan 2025 saat 13.00 Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Yaratıcı Yazarlık Atölyesi REKLAM Tarih ve Saat: 2 Nisan 2025 saat 16.00 Yaş Grubu: 7-11 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Tekstil Tasarım Andy Warhol

Tarih ve Saat: 3 Nisan 2025 saat 12.00 Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Selçuklu Çini Sanatı Tarih ve Saat: 3 Nisan 2025 saat 13.00 Yaş Grubu: 7-11 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Picasso ve Boğa Resim Atölyesi Tarih ve Saat: 3 Nisan 2025 saat 14.00 Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Erken Müzik Eğitimi Tarih ve Saat: 3 Nisan 2025 saat 15.00 / 4 Nisan 2025 saat 15.00 REKLAM Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Ritim Atölyesi Tarih ve Saat: 3 Nisan 2025 saat 16.00 / 4 Nisan 2025 saat 16.00 Yaş Grubu: 7-12 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Ebeveyn Çocuk Müzikle Tanışıyorum

Tarih ve Saat: 3 Nisan 2025 saat 17.00 / 4 Nisan 2025 saat 17.00 Yaş Grubu: 3-4 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Füreyya Koral Seramikleri Tarih ve Saat: 4 Nisan 2025 saat 12.00 Yaş Grubu: 4-6 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Mihri Müşfik Resim Sanatı REKLAM Tarih ve Saat: 4 Nisan 2025 saat 13.00 Yaş Grubu: 7-11 Süre: 45 dk Kapasite: 15 Ebeveyn Çocuk Dans ile Tanışıyorum Tarih ve Saat: 4 Nisan 2025 saat 16.00 Yaş Grubu: 3-4 Süre: 45 dk Kapasite: 10