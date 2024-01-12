Ara tatil yaklaşıyor! İşte ailece gidilebilecek yerler!

ULUDAĞ

Uludağ, Türkiye'nin belki de en popüler kayak merkezi... 11 pist, 7 telesiyej ve 6 teleski tesisi ile kayak, snowboard ve diğer kış sporlarına ev sahipliği yapan Uludağ'da pek çok kış sporu yapabilirsiniz. Konumu itibariyle İstanbul'a da çok yakın olan Uludağ'a ulaşım oldukça kolay. Ayrıca Bursa'ya geldikten sonra kolaylıkla da Uludağ'a gidebilirsiniz.