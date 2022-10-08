Yeni okul dönemine başlayan öğrenci ve öğretmenler şimdiden ara tatilin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. 19 milyon öğrenci yaz tatilinin bitmesiyle birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül tarihinde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre öğrenciler, bu sene güz ve bahar aylarında toplam 18 gün ara tatil yapacaklar. Birinci dönemin ilk ara tatili ise kasım ayında başlayacak. Gözler MEB tatil takvimine çevrilmişken beklenen okul tatil günleri belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2022-2023 MEB tatil takvimi…