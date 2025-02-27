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        Haberler Bilgi Yaşam Ara tatil ne zaman? 2025 Nisan ara tatil ayın kaçında, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor?

        Ara tatil ne zaman? 2025 Nisan ara tatil ayın kaçında, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor?

        İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri için ara tatil tarihleri belli oldu. Okullarda ilk dönem ara tatil Kasım ayında yapıldı. Sömestr tatili de 20 Ocak'ta başladı. Nisan ara tatilinde hafta sonlarının da tatil sürecine eklenmesiyle birlikte öğrenciler toplamda 9 gün boyunca dinlenme imkânı elde edecek. Peki, Nisan ara tatil ne zaman? 2025 Nisan ara tatil ayın kaçında, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 14:27 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:26
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        • 1

          Ara tatil tarihleri öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Yıl içinde çalışanlar ve öğrenciler için dinlenme ve özel günleri kutlama fırsatı sunan bu tatiller, hem bireysel hem de ailecek yapılacak planlar açısından büyük önem taşıyor. Peki Ara tatil ne zaman? 2025 Nisan ara tatil ayın kaçında, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor?

        • 2

          NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?

          Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı.

          İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

          ARA TATİL KAÇ GÜN?

          Resmiyette 5 günü kapsayan ara tatil hafta sonlarınında dahil olmasıyla toplamda 9 gün olarak değerlendirilecek.

        • 3

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          2. dönem karne günü ile tamamlanacak. Bu süreçte yaz tatiline çıkacak öğrenciler 20 Haziran 2025'te tatillerine başlayacak.

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