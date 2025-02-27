Ara tatil tarihleri öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Yıl içinde çalışanlar ve öğrenciler için dinlenme ve özel günleri kutlama fırsatı sunan bu tatiller, hem bireysel hem de ailecek yapılacak planlar açısından büyük önem taşıyor. Peki Ara tatil ne zaman? 2025 Nisan ara tatil ayın kaçında, hangi tarihte başlıyor ve bitiyor?