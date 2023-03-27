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ARA TATİL NE ZAMAN? 2023 MEB takvimi ile Nisan ara tatili hangi tarihte başlayacak, ertelenecek mi ve bayram tatiliyle birleşecek mi?

Bakan Özer açıkladı: Ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi?

İkinci ara tatil tarihi, Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte binlerce öğrenci ve öğretmenin gündeminde yer alıyor. 13 Şubat'ta ikinci dönem 16 Haziran tarihinde sona erecek. MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre ilk ara tatili Kasım ayında yapan öğrenciler ikinci ara tatili ise Nisan ayında yapacak. İşte, 2023 Nisan ara tatili tarihi...

Giriş: 27.03.2023 - 01:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Okullarda ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nisan ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilip birleştirilmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yarıyıl tatilini 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapan binlerce öğrencinin ara tatili Kahramanmaraş depreminin ardından bir hafta uzatılmıştı. İşte, 2023 ara tatil tarihi...

  • ARA TATİL NE ZAMAN?

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

  • OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

    Okullarda yılın ikinci ara tatili 17 Nisan ila 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

    ARA TATİL İPTAL EDİLECEK Mİ?

    Bakan Özer, 11 ili vuran deprem felaketi nedeniyle izin ve ara tatillerin iptalinin gündemde olmadığını açıkladı.

  • ARA TATİL BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

    Nisan ara tatili bu yıl Ramazan ayına denk geliyor. Ramazan'ın son haftasında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yılın 2. ara tatili başlayacak.

    17-20 Nisan'da uygulanacak olan ara tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü okullara dönecek.

  • 11 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

    Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." dedi.

    ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

    Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

  • YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

    12 Eylül 2022 tarihinde başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. 

    Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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