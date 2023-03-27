ARA TATİL NE ZAMAN? 2023 MEB takvimi ile Nisan ara tatili hangi tarihte başlayacak, ertelenecek mi ve bayram tatiliyle birleşecek mi?

Bakan Özer açıkladı: Ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi?

İkinci ara tatil tarihi, Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte binlerce öğrenci ve öğretmenin gündeminde yer alıyor. 13 Şubat'ta ikinci dönem 16 Haziran tarihinde sona erecek. MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre ilk ara tatili Kasım ayında yapan öğrenciler ikinci ara tatili ise Nisan ayında yapacak. İşte, 2023 Nisan ara tatili tarihi...

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