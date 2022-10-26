Ara tatil ne zaman başlacak? 2022 Kasım ayı ara tatil tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi Takvimi'nde yer aldı. Peki, 14 Kasım'da başlayacak olan Kasım ayı ara tatili ne zaman bitecek? İşte 17Nisan 2023'te başlayacak olan ikinci ara tatil ve Kasım ayı ara tatil başlama ve betiş tarihleri...