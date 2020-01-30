Ara Güler Sergisi Roma'da açıldı

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Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 2018'de aramızdan ayrılan Ara Güler'in eserlerini dünyaya tanıtmayı amaçlayan sergi, nisanda Londra Saatchi Galeri, mayısta Paris Polka Galeri, Japonya'da Kyoto Tofuku-ji Tapınağı ve New York'ta Alexander Hamilton Custom House'da açılmış ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanmıştı.
Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin 5'inci durağı Roma oldu. Sergi, 3 Mayıs'a kadar Roma'da Trastevere Müzesi'nde açık kalacak.
Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin ön izlemesi 29 Ocak'ta gerçekleştirildi. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin tarafından basın mensuplarına Ara Güler ve serginin önceki durakları hakkında bilgi verildi.
Ön izlemenin ardından, akşam resmi açılış töreni gerçekleşen sergiye gerek İtalyan basını gerekse sanatseverler yoğun ilgi gösterdiler. Törende Esenli ve Alptekin'in yanı sıra, Roma Belediye Başkan Yardımcısı Luca Bergamo ve Kültür Varlıkları Kurul Başkanı Maria Vittoria Marini Clarelli de yaptıkları kısa konuşmalarda Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Açılışa ayrıca Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalyan Milletvekili Valentino Valentini, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin Başdanışmanı Debora Lepre, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, Ferrero Roche Türkiye Başkanı Aldo Kaslowski'nin yanı sıra Roma'nın iş ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Ziyaretçiler, serginin herkesi İstanbul'a seyahat etmek konusunda heyecanlandıracağını vurgularken, aynı zamanda Ara Güler'in çalışmaları ve hayatı ile ilgili detaylı bilgi almaya çalıştılar.
Roma'da tarihi şehrin merkezinde hem kent sakinlerinin hem de turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Trastevere Müzesi'nde yer alan sergide, Ara Güler'in 1950'ler ve 60'lardan İstanbul fotoğraflarının yanı sıra, aralarında Federico Fellini, Antonio Tabucchi, Bernardo Bertolucci, Sophia Loren gibi isimlerin de bulunduğu portreler seçkisi ön plana çıkıyor.
Ana Sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, Roma Hizmet Sponsorluğunu Pirelli'nin üstlendiği serginin Resmi Havayolu ise Türk Hava Yolları.
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