Alper Öcal aocal@haberturk.com

Apple, giyilebilir teknoloji ürünleri segmentinde yer alan Apple Watch satış adedinde, saat üretiminin lokomotifi olan İsviçre'nin tüm saat endüstrisini geride bıraktı.

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu (FHS) verilerine göre ülkedeki üreticiler 2019 yılında 21.1 milyon adet saat üretirken bunun 20.6 milyonu diğer ülkelere ihraç edildi. Apple ise Strategy Analytics adlı pazar araştırma firmasına göre 30.7 milyon adet akıllı saat sattı.

Raporda, yaşlı kullanıcılar arasında analog saatlerin halen çok popüler olduğu belirtilirken genç kullanıcılar arasında akıllı ve elektronik saatlere eğilimin çok güçlü olduğu ifade edildi.

Tissot, Tag Hauer, Swatch gibi geleneksel saat üreticileri akıllı saat pazarına yönelik ürünler sunsa da kullanıcıların tercihi Apple ve Huawei gibi teknoloji odaklı firmalar oluyor. İsviçreli üreticilerin ihracatı da durumdan olumsuz etkilenerek adet bazında yüzde 13'ün üzerinde kayıp yaşadı ama değer olarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 2.6 arttı.

Öte yandan, İsviçre saat endüstrisinin ihracatı değer olarak 20 milyar doları aşarak Apple'ın çok üzerinde seyrediyor zira Apple geçen sene, kulaklıkların da dahil olduğu "giyilebilir teknoloji" ürünlerinin tamamının dahil olduğu ürünlerinden 10 milyar doların biraz üzerinde gelir elde etmişti.