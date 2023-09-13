Apple Watch 9 fiyat ve özellikleri: Apple Watch 9 ve 9 Ultra ne zaman çıkar?
ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün gerçekleştirilen lansmanda yeni iPhone 15 ve Watch Series 9'u tanıtıldı. Yeni ürünler merakla beklenirken Apple Watch 9 fiyat ve özellikleri araştırılmaya başladı. İşte, Apple Watch 9 ve 9 Ultra özellikleri hakkında bilgiler...
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Apple Watch Series 9 için artık beklenen gün geldi. Apple'ın yeni nesil akıllı saatinin bugünkü Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Yeni Apple Watch Series 9'un özellikleri ve tahmini fiyatına ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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APPLE WATCH 9 TANITILDI
Mevcut olan 41 milimetre ve 45 milimetre boyutlarında sunulan Apple Watch Series 9'un yanı sıra 49 milimetre boyutunda olan ikinci nesil Watch Ultra Apple lansmanında tanıtıldı.
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APPLE WATCH 9 ÖZELLİKLERİ
Apple Watch 9, 18 saat civarında kesintisiz kullanım imkânı sunacak.
2000 nite kadar parlaklık değeri sunacak.
Apple Watch 9'da kandaki oksijen seviyesinin ve kalp atış hızının takibi, uyku izleme, acil durum SOS ve kaza algılama gibi özellikler, Apple Watch Series 9'da karşımıza çıkacak. Ayrıca Apple Watch Series 8 ile hayatımıza giren vücut sıcaklık ölçümü özelliği sunulacak.
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Apple'ın yeni nesil akıllı saatleri de yürüyüş, koşu ve yüzme gibi spor aktivitelerinin takibi yapabilecek. Kullanıcılar, isterlerse akıllı saatleri isterlerse de telefonları üzerinden yaptıkları spor aktiviteleri ile ilgili istatistiklere ulaşabilecekler. Yazılım cephesindeki iyileştirmeler, kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunacak.
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Beyaz, lacivert, gold ve yeni bir pembe renk ile satışa sunulacak olan Apple Watch Series 9 akıllı saatlerin çerçevesi ise alüminyum olacak. Akıllı saatin bataryası yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt malzeme içerirken, kordonda ise yüzde 82 geri dönüşüm iplik yer alacak.
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APPLE WATCH 9 TAHMİNİ FİYATI
41 mm + GPS: 399 dolar
45 mm + GPS: 429 dolar
41 mm + LTE: 499 dolar
45 mm + LTE: 529 dolar ve vergilerin dahil edilmesi bekleniyor.
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