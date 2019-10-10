Apple müşteri hizmetleri tüm soru ve sorunlarınıza anında yanıt veren yetkili bir firmadır. Yazımızda Apple müşteri hizmetlerine dair merak ettiğiniz tüm sorularınıza artık cevap alabilirsiniz.

Apple Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Kaç?

Apple müşteri hizmetleri iletişim merkezine bağlanmak adına sabit telefonunuzdan 00800 448 829 873 arayabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden arayabilmek adına ise 0 (216) 282 15 11 tuşlayabilirsiniz.

Apple Destek

Apple destek bölümüne telefonla ya da sohbet üzerinden sorunsuz şekilde ulaşarak merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Apple Merkezi Nerede?

Apple merkezi Türkiye’nin İstanbul ilinde yer almaktadır.

Apple E Posta Nasıl Kurulur?

Ayarlar > Parolalar ve Hesaplar bölümüne geldikten sonra ise Hesap ekle bölümüne gelmelisiniz. Ardından e posta sağlayıcısına dokunun. Daha sonra ise e posta adresinizi girin. E posta adresinizden sonra sıra da parolanızı girmeniz kalacak. Sonra ki tuşa basarak mail adresinizin doğrulanmasını sağlayın.

Apple Müşteri Hizmetleri Ücretli Mi?

Müşteri hizmetlerine 0800 448 829 873 numarası üzerinden iletişim kurmak ücretsizdir. Bunların haricinde cep telefonunuz üzerinden 0 (216) 282 15 numarası aradığınız zaman ise yerel ücretlendirmeler uygulanmaya başlamış olacaktır.

Apple Müşteri Hizmetleri Ne Zaman Aranır?

Pazartesi-Cuma günleri 09:00-20:00 saatleri arasında hiçbir şekilde sorun yaşanmadan direk bağlanma yapabilmeniz adına arayabilirsiniz.

Apple Genel Merkezi Nerededir?

Apple genel merkezi Cupertino, Kaliforniya, ABD’dir.

İPAD ne demek?

Apple markasının tablet bilgisayar modeli olarak kullanılan teknoloji ürünüdür Multi-touch özelliğine sahip olduğundan dolayı doğal olarak istenilen hemen her yere çok rahat şekilde taşınabilme özelliğine sahiptir. Her ne kadar işlemcisi düşük olsa bile pek çok uygulamayı sorunsuz şekilde çalıştırma özelliğine sahiptir.

Apple Kimliği Nedir?

Apple markası tarafından sunulmuş olan, servisleri kullanmanıza yardımcı olabilecek bir kullanıcı hesabıdır.

İPAD ne zaman İcat Edildi?

Apple markası altında icat edilmiş olan İPAD, 2 Mart 2011 yılında çıkarıldı.

Apple Kimliği Parolası Nedir?

Apple kimliğim sayfasına giriş yapın. "Parolanızı sıfırlayın bağlantısına tıklayın. Apple Kimliğinizi girdikten sonra ise ileri tuşuna basın. En son olarak Apple kimliği ögesine tıklayarak parola oluşturun.