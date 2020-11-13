Havası değişti!

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Apple’ın en son macOS sürümü macOS Big Sur güncellemesi yayınlandı. Arayüz değişikliği ve yukarıdan aşağıya taşınan menü çubuğunun yanısıra iOS 14 ile gelen ‘widget’ ve kontrol merkezi gibi özellikleri içeren ve de yaklaşık boyutu 12 GB olan macOS Big Sur güncellemesi ile gelen başlıca yenilikler şunlar:

Sadeleştirilmiş uygulamalar: Uygulamalar, tam boy kenar çubuklarından yenilenmiş araç çubuklarına kadar yeni ve sade tasarımlarıyla içeriklerin ön planda olmasını sağlıyor.

Yeni tasarımıyla Dock: Dock’un yeni tasarımı sayesinde favori uygulamalara ulaşmak kolaylaşıyor. Daha uyumlu hale getirilen uygulama simgeleri ise hem tutarlılık sağlıyor hem de Mac’in çizgisini öne çıkarıyor.

Mac için Denetim Merkezi: Wi-Fi ve Bluetooth gibi en sık kullanılan denetimlerin yanı sıra, müzik dinlemek ve Koyu Mod’u açmak için kullanabilecek yeni denetimlere de erişilebiliyor. Mac’e özel olarak tasarlanan yeni Denetim Merkezi’ni kişiselleştirmek için istenilen denetim eklenip, favori denetimler menü çubuğuna sürüklenebiliyor.

Bildirim Merkezi: Bildirimleri ve araç takımlarını aynı görünümde bir araya getiren yeni tasarımda toplanan uygulamaya göre gruplanan ve birçoğu interaktif hale gelen bildirimlerle yeni podcast bölümlerini dinlemek veya ‘Takvim’ davetlerinde daha fazla ayrıntı görmek mümkün hale geliyor. Yeniden tasarlanan araç takımları, üç farklı boyutta sunuluyor. Böylece kullanıcılar kendilerine en uygun görünümü oluşturabiliyor.

Yeni Safari: Şu ana kadar gelen en büyük güncellemeyle Safari yeni kişiselleştirme seçenekleriyle zenginleşiyor. Ayrıca performansı ve pil ömrü de daha iyi hale getiriyor ve gizliliğinizi korumak için tasarlanmış güçlü özellikler sunuyor.

Kişiye özel başlangıç sayfası: Kullanıcılar, kendilerine özel bir arka plan resmi ayarlayabiliyor, böylece tarayıcıyı her açtığında istedikleri gibi bir görünümle gezinebiliyor. Ayrıca kullanıcıları başlangıç sayfalarında Okuma Listesi, Favoriler, iCloud Sekmeleri, Siri Önerileri, Gizlilik Raporu gibi görecekleri şeyleri kendileri belirleyebiliyor.

App Store’da Safari uzantıları: App Store’daki bu yeni kategori sayesinde kullanıcılar favori geliştiricilerinin sunduğu uzantıları keşfedebiliyor. Yeni WebExtensions API desteği ve aktarma araçları, geliştiricilerin başka tarayıcılardaki uzantıları Safari’ye taşımalarına olanak veriyor. Ayrıca diğer tarayıcıların aksine Safari hangi uzantının hangi web sayfalarına erişebileceğini kullanıcıya soruyor ve gezinme alışkanlıkların daha gizli kalmasını sağlıyor.

Geliştirilmiş sekme tasarımı: Yeni görünüm sayesinde kullanıcılar aynı anda daha fazla sekme görebiliyor. İmleci sekmelerden birinin üzerine getirdiğinizde sayfanın önizlemesine göz atabiliyorsunuz.

Parola kontrolü: Kayıtlı parolalarından biri veri ihlali sonucunda ele geçirilirse Safari bunu kullanıcıya bildiriyor ve daha iyi bir parola belirlemesine yardımcı oluyor.

Gizlilik Raporu: Safari, Akıllı Takip Önleme özelliğiyle veri izleyicilerini tespit ediyor ve izleme araçlarının profilinizi çıkarmasını veya online aktivitelerinizi takip etmesini önlemek için çalışıyor. Safari araç çubuğundaki Gizlilik Raporu düğmesine tıkladığınızda, ziyaret ettiğiniz web sayfasında Safari’nin engellemekte olduğu siteler arası izleyicilerin anlık görüntüsüne ulaşabiliyorsunuz. Ve başlangıç sayfanızda haftalık olarak sunulan yeni Gizlilik Raporu, ziyaret ettiğiniz tüm sitelerdeki gezinme aktivitelerinizi Safari’nin nasıl koruduğunu gösteriyor.

İğnelenmiş Sohbetler: Kullanıcılar, diledikleri sohbeti listesinin en üstüne iğneleyebiliyor. Tapback’ler, yazma göstergeleri ve son mesajlar iğnelenmiş sohbetlerin üzerinde animasyon şeklinde gösteriliyor. Ve tüm iğneler, kullanıcının iPhone, iPad ve Mac’inde eşzamanlanıyor.

Direkt cevaplar: Kullanıcılar sohbetlerde belirli mesajları doğrudan yanıtlayabiliyor. Mesajlar uygulaması ilk yanıtın altında otomatik olarak yeni bir konu grubu başlatıyor. Böylece grup sohbetinde bir soru sorulduğunda tüm yanıtlar takip edilebiliyor.

Memoji: Artık Memoji’ler doğrudan Mac’te oluşturup düzenlenebiliyor ve Memoji çıkartmalarıyla anında mesajlarda paylaşılaabiliyor.

HANGİ MODELLERE YÜKLENEBİLİYOR?

12 GB'lik bir boyutla gelen macOS Big Sur güncellemesinin desteklendiği Mac modelleri şunlar:

MacBook (2015 veya daha yeni modeller)

MacBook Air (2013 veya daha yeni modeller)

MacBook Pro (2013 sonu veya daha yeni modeller)

Mac mini (2014 veya daha yeni modeller)

iMac (2014 veya daha yeni modeller)

iMac Pro (2017 veya daha yeni modeller)

Mac Pro (2013 veya daha yeni modeller)

TEMEL GEREKSİNİMLER NELER?

Mac’inizde OS X Mavericks 10.9 veya daha yeni bir macOS sürümünü kullananar, sistemlerini doğrudan macOS Big Sur’a yükseltebiliyor. macOS Big Sur güncellemesi için temel gereksinimler ise şunlar:

OS X 10.9 veya daha yeni bir macOS sürümü

4 GB bellek

macOS Sierra veya daha yeni bir macOS sürümünde 35.5 GB kullanılabilir depolama alanı