ABD’de New York Finansal Hizmetler Departmanı, teknoloji şirketi Apple'a kadın ve erkeklere farklı kredi kartı limitleri sunularak ''cinsiyetçilik'' yaptığı iddiaları üzerine soruşturma açtı.

Bloomberg'in haberine göre, New York Finansal Hizmetler Departmanı teknoloji devi Apple'ın kredi kartı hizmetleri için iş birliği yaptığı Goldman Sachs bankasının algoritmasının kredi sınırlarını belirlemede, kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı iddialarının ardından soruşturma başlattı.

Teknoloji girişimcisi David Heinemeier Hansson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Apple'ın kendisine eşinden 20 kat daha fazla kredi limiti verdiği paylaşımında bulundu.

KURUCUSU DA ŞİKAYETÇİ

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak da benzer bir paylaşımda bulunarak kredi kartının limitinin, eşininkinden 10 kat fazla olduğunu iddia etti. Apple Card'ı ağustos ayında piyasaya süren Apple ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

ABD'li teknoloji devi, ağustos ayının sonunda yeni kredi kartı Apple Card'ı ABD´deki bütün Apple kullanıcılarının hizmetine sunmuştu. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ve ödeme sistemleri firması Mastercard ile ortak geliştirilen karta kullanıcılar, iPhone´larında yer alan Wallet uygulaması üzerinden başvurabiliyor.

Karttan herhangi bir işlem ücreti alınmazken, kullanıcılar kart borcunun belli bir miktarını ödemek istediğinde Apple Card bu durumda ödenmesi gerekecek faizi hesaplıyor.

Müşterilerin kredi kartının asgari borcunu ödediği zaman yüksek faiz ödemek zorunda kaldığını belirten Apple, açıklamasında "Apple Card farklı. Ödeme yapmaya hazır olduğınuzda Apple Card, ödeme miktarınıza göre, sonunda ödemeniz gerekecek faizi hesaplayacak. Bunu gerçek zamanlı yapacak. Böylece borcunuzun ne kadarını ödeyeceğiniz konusunda bilgili bir karar alabileceksiniz" ifadelerine yer vermişti.