Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Apollon Smintheus Tapınağı'nda 2 bin yıllık mezar bulundu

        Apollon Smintheus Tapınağı'nda 2 bin yıllık mezar bulundu

        Apollon Smintheus Tapınağı'nda 2 bin yıllık mezar içinde 10'dan fazla iskelet ortaya çıkarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:40 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 bin yıllık mezar keşfi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus Tapınağı'nda 1980 yılında başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları bu yıl Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Davut Kaplan başkanlığında, farklı bilim dallarından uzman ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.

        15 Haziran'da başlayan kazı çalışmaları bu yıl 1 Ekim tarihi itibariyle sonlandırıldı.

        Bu yılki kazı çalışmaları Apollon Smintheus Tapınağı'nın kuzeybatısında kalan nekropolde (mezarlık) sürdürüldü. Üç farklı noktadaki kazılarda iki mezarın yanı sıra bazı yapılara ait temel kalıntıları ortaya çıkarıldı.

        REKLAM

        Tapınağının kuzeybatısında kalan mezarlıkta Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 bin yıllık anıt mezar bulundu.

        Mezar odasındaki tekne içinde ortaya çıkan, bütünlüğü bozulmuş ve karışmış haldeki iskeletler üzerindeki ilk değerlendirmelerde ondan fazla bireyin bu mezara gömüldüğü ortaya çıktı.

        Bu mezarın planıyla Smintheion'da Roma İmparatorluk döneminde anıt mezarların varlığını anladıklarını belirten araştırmacılar, mezarın varlıklı kişi veya kişiler tarafından yaptırılmış olabileceğini kaydediyor.

        Ekip üyesi Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Yaman, “Nekropoldeki çalışmalarla burada var olmuş kişi ve toplulukların ölü gömme geleneklerine ilişkin bilgiler edindik. Bunun yanında alanın sınırlarının belirlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

        Bu amaca uygun olarak üç farklı noktada yaptığımız kazılarda iki mezarın yanı sıra bazı yapılara ait temel kalıntıları ortaya çıkarıldı. Yalnızca temelleri sağlam kalabilmiş tek odaya sahip olduğu anlaşılan anıt mezarın günümüzden yaklaşık 2000 yıl önceye ait olduğunu düşünüyoruz.

        REKLAM

        Mezar odasındaki tekne içinde ortaya çıkan, bütünlüğü bozulmuş ve karışmış haldeki iskeletler üzerindeki ilk değerlendirmeler, çocuk ve yetişkin ondan fazla bireyin bu mezara gömüldüğüne işaret etti. Ancak detaylı incelemeler bu mezardaki gömüler hakkında daha kapsamlı veriler sunacak.

        Bu mezarın planı ile Smintheion’da Roma İmparatorluk döneminde anıt mezarların varlığını anladıklarını belirten araştırmacılar, böyle bir mezarın varlıklı kişi veya kişiler tarafından yaptırılmış olabileceği görüşündeler” dedi.

        Yaman “Yuvarlak planlı, tabanı kireç kaplı yapı ilk gözlemlere göre bir işliğin parçası olarak değerlendirildi. Üç açmadaki kazı çalışmalarının yanı sıra bu alanda jeofizik çalışmalar da yapıldı ve ilk sonuçlar farklı mekanların varlığını gösterdi. Önümüzdeki yıllarda çalışmaya devam edilecek. Bu alanda ortaya çıkması muhtemel mezar diğer mekanların sayısının artmasıyla birlikte gömü gelenekleri, mezar tipleri, kutsal alanın sınırlarının değişimi ve mimari evreler hakkında çok daha kapsamlı bilgiler edinebileceğiz” diye konuştu.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit ise, “Kazı çalışmaları 15 Haziran’da başladı. 1 Ekim’e kadar devam etti. Bu süreçte özellikle nekropol alanına yoğunlaştık. Kazı evindeyse ofis çalışmalarımız ve laboratuvar çalışmalarımız devam etti.

        Ayrıca haritalama ve belgeleme çalışmalarına da ağırlık verdik. Kazı alanında son birkaç yıldır yoğun bir belgeleme çalışması sürdürüyoruz. Haritalama bu anlamda bizim için önemli. Mevcut yapıların planlarını çıkarmaya kent planına aktarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Apollon Smintheus Tapınağı
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ATM'den para çeken iş insanını böyle öldürmüş!
        ATM'den para çeken iş insanını böyle öldürmüş!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Panatasaray!
        Panatasaray!
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Covid dahil onlarca virüs! "Maske takmak için en iyi zaman"
        Covid dahil onlarca virüs! "Maske takmak için en iyi zaman"
        MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!
        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Aracında ölü bulundu
        Aracında ölü bulundu
        Habertürk Anasayfa