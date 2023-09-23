Apollon Smintheion Kutsal Alanı'nda gün yüzüne çıkarılıyor

Burada şimdilik 2 bin yıl öncesine ait antik bir mezarlık alanıyla karşı karşıyayız. Bizim için öncelikli hedeflerden biri de bu mezarlık alanının yayılım alanını belirlemek. Buna ilişkin olarak da hem kazı çalışmalarımız hem de sondajlarımız devam ediyor" diye konuştu.