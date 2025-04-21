Apartman bahçesindeki 8 yavru kedi, kesici aletle öldürüldü!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartman bahçesinde yuvaları bulunan 8’i yavru 10 kedi, kesici aletle saldırıya uğradı.

DHA'nın haberine göre yavru kediler ölürken, 2 anne kedi ise kaçarak kurtuldu.

Olay, Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak’taki apartmanın bahçesinde meydana geldi. Saat 06.30 sıralarında bahçedeki kedileri beslemek için yuvalarına giden Müşerref Sabitoğlu, 8 yavrunun karın kısımlarına aldıkları kesici alet darbeleriyle öldürüldüğünü gördü. Sabitoğlu’nun ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Aynı bahçede 20 yıldır kedi beslediğini belirten Müşerref Sabitoğlu, "Yuva kimsenin ulaşamayacağı bir yerdeydi. Mama kapları etrafa saçılmış, yuva ise parçalanmıştı. Yuvada bulunan 10 kediden 2 anne kedi sağ, ancak 8 yavru öldürülmüş. Ben 20 yıldır bu bahçede kedilere bakıyorum. Hiçbir apartman sakini bu durumdan rahatsız değil. Yuvayı özel olarak telle çevirmiştim. Böyle bir vahşeti anlamak mümkün değil” dedi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, bir apartmanın bahçesinde 8 yavru kedinin öldürülmesine ilişkin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlattı. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği Başkanı Nuray Ayhan da şunları kaydetti: “Yaklaşık 6 ay önce de yine Müşerref Hanım’ın kendi baktığı kediler arasında yine aynı şekilde canice öldürülmüş kediler vardı. Bununla ilgili görüşmüştük ama bu bölgede maalesef ki burayı gören hiçbir kamera yok. Kaldı ki hemen karşıda çocuklar için bir bahçe olmasına rağmen, hiçbir yerde bir tane kamera yok. Bu sadece kediye yapılmış ya da hayvana yapılmış bir işkence değil bence. Çünkü bugünkü gördüğümüz şey, kediler canice karınlarından deşilerek, bebek kediler öldürülüp gidilmiş. Bunu yapanların aklının yerinde olduğunu, sağlıklı olabildiklerini düşünmüyorum. Bunu hayvana yapan insana ne yapmaz diye soruyorum öncelikle sizlere.

O yüzden de bence bir an önce, özellikle de bu bölgede, çünkü olayın tekrarına girdiği için ricada bulunmak istiyorum, buradaki çocuklar için de insanlar için de bu çok ciddi bir durum teşkil ediyor. Buraya bir an önce bu bölgeyi gören, parkları gören, bahçeleri gören kameralar taktırmanızı rica edeceğim. Çünkü bugün burada bebek kediler öldü. 6 ay önce bir anne kedi katledildi. Yarın bir çocuğun öldürülmeyeceği ne malum. Bakın annesi bebeklerini arıyor. Bu ne kadar acı bir şey. Bence merhameti ve vicdanı olan herkes bunu anlayabilir diye düşünüyorum. Sizleri merhamet ve vicdana davet ediyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu canlılar, Allah'ın yarattığı bu canlılar size zarar veremeyecek kadar küçükler. Ve sizin verdiğiniz zararlara karşılık veremeyecek kadar da merhamet dolular. Bir an önce suçluların yakalanmasını, adaletin de gerekenleri yapmasını rica ediyoruz. Biz de dernek olarak, gereken neyse şikayetlerimizin hepsini yapacağız ve arkasını arayacağız."