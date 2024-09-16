Çok yaygın olmayan diğer belirtiler de vardır. Bu belirtilerin sende olduğunu fark eder etmez doktora ya da hastaneye gitmelisin. Bu sürecin ertelenmesi, apandisinin patlamasına sebep olabilir ve senin yaşamını tehlikeye sokabilir. Belirtiler 12-18 saat içinde fark edilir ancak bir hafta sürebilir ve zaman geçtikçe daha kötü bir hâl alabilir. Belirtiler şunları içerir: