Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

AP Başkanı Metsola: "Bizim sularımızda hiçbir erkek, kadın veya çocuk ölmemeli"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Akdeniz'de hiçbir erkek, kadın ya da çocuğun ölmemesi gerektiğini, burada insan hayatının söz konusu olduğunu söyledi.

Giriş: 23.06.2023 - 19:19 | Güncelleme: ABONE OL
AP Başkanı Metsola:
AA

Resmi temaslar için Roma'da bulunan Metsola, İtalyan ANSA ajansının forumuna katılarak gündemdeki soruları yanıtladı.

Metsola, 14 Haziran'da Yunanistan ve 26 Şubat'ta da İtalya açıklarında yaşanan, çok sayıda düzensiz göçmenin can verdiği tekne kazalarına işaret ederek, "Yunanistan kıyılarındaki trajediyi, Cutro trajedisini gördük ve onlar son olmayacaklar. Bizim sularımızda hiçbir erkek, kadın veya çocuk ölmemeli. En savunmasız olanlar da kadınlar ve çocuklar, unutmayalım ki insan hayatından bahsediyoruz." dedi.

AP Başkanı, Avrupa Birliği'nde (AB) düzensiz göç konusunda üye devletler arasında dayanışma ve sorumluluk paylaşım ilkelerini yeniden tesis etmeyi hedefleyen haziran ayı başında AB Adalet ve İçişleri Bakanlarının vardığı anlaşmaya atıfta bulunarak, "Yıllardır askıda olan bir anlaşmanın önündeki blokajı nihayet kaldırdık." diye konuştu.

Metsola, 9 Aralık 2022'de Belçika kolluk kuvvetlerinin yaptığı aramalarla kamuoyuna yansıyan AP'deki yolsuzluk skandalına ilişkin de "Soruşturmalar sürüyor ve kimse hakkında bir yargıda bulunamam. Ama daha fazla kontrol ve şeffaflık için acil önlemler aldık. Açık olmaktan gurur duyan bir AP'ye sahibiz, ama sorumlu olmalıyız. En azından hiç kimse hiçbir şey yapmadığımızı söyleyemeyecek." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Roma'daki temaslarına dün başlayan Metsola, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Metsola'nın düzensiz göç, Ukrayna, ekonomi ve gelecek haftaki AB Liderler Zirvesi gibi AB gündeminde yer alan konuları değerlendirdikleri belirtildi.

Fotoğraf: AP

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Temmuz polis memuru maaşları 2023
Temmuz polis memuru maaşları 2023
Adana'da orman yangını
Adana'da orman yangını
Helikopterli bayram önlemleri
Helikopterli bayram önlemleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.