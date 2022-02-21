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AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022? 2. dönem Açık Lise sınavları yüz yüze mi, online mı olacak? AÖL sınav tarihleri 2022:

AÖL sınavları ne zaman yapılacak 2022? 2. dönem Açık Lise sınavları yüz yüze mi, online mı olacak?

Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? Sorusu gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise sınav tarihlerini açıkladı. 2021-2022 2. dönem AÖL sınavlarının nasıl yapılacağı araştırılıyor. Öğrenciler "Açık Lise sınavları online mı, yüz yüze mi?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Açık Lise sınavları hakkında bilgiler...

21.02.2022 - 19:27 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. 2022 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihlerine ilişkin merakla beklenen açıklama MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise sınav tarihlerini ve sınavların nasıl yapılacağını açıkladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte AÖL 2. dönem sınav tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde...

  • AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

    2021-2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sınavları 1 Mart  saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar yapılacaktır.

  • AÖL SINAVI ONLINE MI, NASIL YAPILACAK? 

    Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre online (çevrim içi) olarak yapılacaktır. 

  • Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

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