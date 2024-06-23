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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman? MEB Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı

        AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı

        Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihleri araştırması yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav giriş belgeleri yayınlanacak. MEB 2023-2024 Eğitim öğretim yılında toplam üç sınav düzenlenecek. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte, 2024 Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi/sınav yerleri sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:26
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        • 1

          AÖL sınav tarihleri açıktan lise okuyan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre tanınıyor. İşte, MEB AÖL sınav tarihleri 2024

        • 2

          AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

          Adaylar sınav giriş belgelerini 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden elde edecek.

        • 3

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          Öğrenciler, Sınav Giriş Belgelerine aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir.

          Sınav Giriş Belgesinde fotoğraf bulunması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrencilerin irtibat bürolarına müracaat ederek fotoğraflarını sisteme ekletmeleri gerekmektedir.

          Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul ve salonda sınava girileceğini unutmayınız. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

          MEB 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre; AÖL 3.dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek

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