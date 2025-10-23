AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB AÖL 1.dönem sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerinden sonra merak edilen konu başlığı açık lise sınav takvimi oluyor. İşte, AÖL 1.dönem sınavlarının yapılacağı tarih bilgisi
- 1
AÖL 1. dönem sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ekim ayına girilmesiyle beraber eğitimlerine açıktan devam eden binlerce öğrenci ''1. Dönem AÖL sınavları ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kayıt işlemlerini tamamlayanlar ise sınavlara katılamayacak. Peki; AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?
- 2
AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yazılı Sınavlar;
1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3.Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.
- 3
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ALINIR?
Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
-