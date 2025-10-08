Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınav tarihleri

        AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınav tarihleri

        Açık lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. 3 Ekim tarihinde sona eren kayıt yenileme sürecinin ardından gözler AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimini duyurdu. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte, 2025 Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınav tarihleri ile ilgili detaylar

        Giriş: 08.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:20
        • 1

          AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı yeni kayıt ve kayıt yenileme ve sınav tarihleri duyuruldu. Sınav giriş belgeleri e-sınava katılacak öğrenciler için 24 Kasım 2025, yazılı sınava girecek öğrenciler için ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Peki , AÖL sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

        • 2

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığınan takvimine göre, AÖL yazılı sınavları 20–21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. e-Sınav uygulaması ise 1–31 Aralık 2025 tarihleri arasında adayların randevu aldığı merkezlerde düzenlenecek.

        • 3

          AÖL SINAV OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

          Yazılı sınav oturumları üç aşamada gerçekleştirilecek. Birinci oturum 20 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00’te, üçüncü oturum ise 21 Aralık Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

          Sınav giriş belgeleri e-sınava katılacak öğrenciler için 24 Kasım 2025, yazılı sınava girecek öğrenciler için ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak.

