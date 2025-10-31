AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2025 MEB AÖL sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Sınavlara katılmak isteyen öğrenciler, ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. 2025 yılı 1. dönem AÖL sınav takvimi belli oldu. İşte, AÖL sınav tarihleri
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınavlar yüz yüze şekilde, 3 farklı oturumda düzenlenecek. İşte, AÖL sınav takvimi
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlanacak. Detaylı AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;
1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,
2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3.Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.
