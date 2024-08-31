AÖL sınavları ne zaman? 2024 MEB Açık Lise AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihi belli mi?
Liseyi açıktan bitirmeye çalışan vatandaşlar AÖL sınavlarına hazırlanıyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme sonrası AÖL sınavlarına giriliyor. Geçen sene Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül'de başlamıştı. Şimdi gözler 2024-2025 AÖL kayıt ve ilk kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. Peki AÖL sınavları ne zaman? Açıköğretim 2024 MEB Açık Lise AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman?
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Açık Lise 1. dönem sınavları Aralık ayında uygulanacak. Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına dair ayrıntılar paylaşıldı. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2024 MEB Açık Lise AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman?
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AÖL 1. DÖNEM KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024-2025 yılı açık lise 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz dönem Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül'de başlamıştı ve 16 Ekim tarihinde son bulmuştu. Öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme başvurularını aol.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirebiliyor.
Ödemeye dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte irtibat bürosuna gidilir.
Nüfus kayıt bilgileri, adres, resim ve getirilen belgelere (tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numarası ve geçici şifre oluşturulur. İrtibat Bürosu, sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da öğrenciye verilir.
Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydeder. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.
Öğrencilik durumu Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifre ile sisteme girip ders seçimi yapılır.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2024-2025 yılı Açık Lise 1. dönem sınavları 21-22 Aralık tarihinde uygulanacak.
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SINAV GİRİŞ BELGESİ HAKKINDA
Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?
İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.
Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.
Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.
Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.
Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.