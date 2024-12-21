AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB AÖL 1.dönem sınav saati, oturum bilgisi ve sınav giriş belgesi alma ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihlerini duyurdu. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler 1. Dönem sınavları için tam tarihleri öğrenmek istiyor. Bu noktada 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav 3 oturumda uygulanacak ve her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Peki, Açık Lise AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2024 MEB AÖL 1.dönem sınav saati, oturum bilgisi ve sınav giriş belgesi alma ekranı
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Aralık ayında AÖL sınavları yapılıyor. Aralık ayına girilmesiyle birlikte öğrenciler sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. 1. Dönem Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi ile belli oldu. Peki, 1. dönem AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, 1. Dönem AÖL sınav tarihleri 2024 MEB takvimi…
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AÖL SINAV TARİHLERİ 1.DÖNEM
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.
AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 bugün https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan ediliyor.
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AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DK?
Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek.
Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.