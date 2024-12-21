AÖL sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB AÖL 1.dönem sınav saati, oturum bilgisi ve sınav giriş belgesi alma ekranı

AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DK?

Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek.

Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.